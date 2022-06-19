Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor forması giyen ve 17 kez ağları sarsarak gol kralı olan Ahmet Sağat'la, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilmişti. 26 yaşındaki oyuncunun Giresunspor'a yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Transfer haberleri

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olan Menemensporlu Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın.

1. Lig'de 17 kez ağları sarsarak bu ligde 8 yıl sonra gol kralı olan ilk yerli futbolcu olmayı başaran 26 yaşındaki Ahmet'le Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Giresunspor'un en ciddi teklifi sunan taraf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim Almanya'da amatör ligden keşfettiği Ahmet için daha önce Gençlerbirliği'nin 150 bin Euro teklifini kabul etmeyip 3 milyon TL istemişti.