Beşiktaş Wout Weghorts ile son kez görüşecek

Beşiktaş, Hollandalı forvet Wout Weghorts ile son kez görüşecek. Detaylar birazdan...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar forvet bölgesi için Weghorst'u gündemine almıştı. Hollandalı golcü Beşiktaş'tan bir kaç gün süre istemişti. Beşiktaş yönetimi golcü futbolcu ile son kez görüşecek.



