Beşiktaş 'ta golcü arayışları bütün hızıyla devam ederken çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Burak Yılmaz'dan Süper Lig devine flaş teklif! "Maaşımı siz belirleyin"
TRANSFER HABERİ: Son olarak kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden ve sezon sonu itibarıyla takımına veda eden Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli golcü, Süper Lig devine haber göndererek 'Maaşımı siz belirleyin" dedi. İşte son detaylar...
Beşiktaş 'ta golcü arayışları bütün hızıyla devam ederken çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah beyazlıların şu anda bir numaralı santrfor adayı Wout Weghorst. Senelik ücretin ödenmesi konusunda Burnley ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Weghorst tarafında bu gelişmeler yaşanırken alternatif golcü konusunda savaş başladı.