TRANSFER HABERİ: Burak Yılmaz'dan Süper Lig devine flaş teklif! "Maaşımı siz belirleyin"

TRANSFER HABERİ: Son olarak kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden ve sezon sonu itibarıyla takımına veda eden Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli golcü, Süper Lig devine haber göndererek 'Maaşımı siz belirleyin" dedi. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 12:04