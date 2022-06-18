Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve şu ana kadar Gedson Fernandes ile Romain Saiss'ı kadrosu katan siyah-beyazlı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Daniel-Kofi Kyereh, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Ganalı yıldız Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edilmişti.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, St. Pauli'den ayrılmak üzere olan Ganalı orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için yarışa girdi. 26 yaşındaki futbolcuyla Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart'ın da ilgilendiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI!

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Ganalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu belirtti. Ancak futbolcunun Beşiktaş mi ya da başka bir takım için geldiği henüz belli değil.

Daniel-Kofi Kyereh geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 32 maçta 13 gol ve 11 kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattının her yerinde görev alabilen Kyereh'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Ganalı futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak belirtiliyor.

İşte o paylaşım...