Beşiktaş'tan Weghorst kararı!
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar forvet bölgesi için Weghorst'u gündemine almıştı. Hollandalı golcü Beşiktaş'tan bir kaç gün süre istemişti. Beşiktaş yönetimi golcü futbolcu ile son kez görüşecek. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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