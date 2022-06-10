TRANSFER HABERİ: Romain Saiss Beşiktaş için geliyor! İşte o tarih

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk takviyesini defans hattına yapıyor. Siyah-beyazlılar, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Romain Saiss'i resmen açıklamaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, Faslı futbolcunun 14 Haziran Salı günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.