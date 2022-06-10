TRANSFER HABERİ: Romain Saiss Beşiktaş için geliyor! İşte o tarih
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Faslı stoper Romain Saiss'ın, geliş tarihi belli oldu. Deneyimli savunmacı, 14 Haziran Salı günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk takviyesini defans hattına yapıyor. Siyah-beyazlılar, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Romain Saiss'i resmen açıklamaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, Faslı futbolcunun 14 Haziran Salı günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.