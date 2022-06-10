TRANSFER HABERİ: Romain Saiss Beşiktaş için geliyor! İşte o tarih
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Faslı stoper Romain Saiss'ın, geliş tarihi belli oldu. Deneyimli savunmacı, 14 Haziran Salı günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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