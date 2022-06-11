Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transferler çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael o transfer için devrede! Telefonla görüştü
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Fransız teknik adamına forvet transferine öncelik verdiği ve listesinde yer alan golcü oyuncuyla telefonla görüştüğü ifade edildi. İşte Valerien Ismael'in Beşiktaş'a ısrarla istediği forvet ve görüştüğü isim... (BJK spor haberi)
Fransız hoca gelecek sezon 3-4-3 sistemiyle takımı oynatmak istiyor.
Ismael, sisteme uygun oyuncular alınmasını yönetimden talep etti.