Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael onay verdi! Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi İngiltere'de bulundu!
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon planlamasına devam eden siyah-beyazlılarda olası Rıdvan Yılmaz ayrılığı sonrası o bölgeye takviye yapılacak isim İngiltere'de bulundu. İşte don detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda devam ediyor.
Bu arada Beşiktaş'ta bazı isimlere de transfer teklifleri geliyor...