Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’la Rıdvan Yılmaz’ın bonservisi için 6.5 milyon Euro + sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağlamak üzere. Kulüpler anlaşırsa Rıdvan Yılmaz, Alman ekibine 4 yıllık imza atacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan genç sol bekin yeni takımı belli oldu. Bir süredir Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Frankfurt'un yaptığı teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Alman ekibi Frankfurt transfer için Beşiktaş yönetimine 6.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifinde bulundu. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ve işin ıslak imzaya kaldığı belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME!



Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt ekibiyle anlaşma sağladığı ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.