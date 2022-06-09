Rıdvan'ın sözleşmesinin bitmesine 1 yılının kalması ve oyuncunun Avrupa'da oynama isteğinin olması bu transferin her an gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Beşiktaş, Rıdvan'ın Frankfurt'a transfer olması halinde mutlaka bir sol bek alacak ve öncelikli tercih yabancıdan yana olacak.