Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in 3'lü savunmasına uygun stoper arayışlarını dört koldan sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nabil Dirar'a Beşiktaş'ı sordu! Kartal'da Romain Saiss gelişmesi
Beşiktaş'ta yapılacak stoper transferi için çalışmalar sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Siyah beyazlı ekibin, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss ile ilgilendiği kaydedildi. Faslı yıldızın da Beşiktaş'ı milli takımdan arkadaşı Nabil Dirar'a sorduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Bu doğrultuda çalışmalara hız veren Beşiktaş yönetimi rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss için harekete geçti.