BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nabil Dirar'a Beşiktaş'ı sordu! Kartal'da Romain Saiss gelişmesi

Beşiktaş'ta yapılacak stoper transferi için çalışmalar sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Siyah beyazlı ekibin, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss ile ilgilendiği kaydedildi. Faslı yıldızın da Beşiktaş'ı milli takımdan arkadaşı Nabil Dirar'a sorduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 06:40