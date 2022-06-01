BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon tüm kupalara ambargo koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Valerien Ismael, takımın eksiklerini analiz ederek yönetime raporunu iletti. Beşiktaş; Will Keane, Hannes Wolf, Giacomo Vrioni gibi isimler için çalışmalara başladı. (Beşiktaş transfer haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

HANNES WOLF

Siyah-beyazlı ekipte seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bonservisi Borussia Mönchengladbach'ta bulunan Hannes Wolf için girişimlere başladı. Beşiktaş'a Wolf transferinde rakip çıktı.

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WILL KEANE

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını siyah-beyazlılar ile Club Brugge'un golcü oyuncu Will Keane için devrede olduğunu yazdı.

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GIACOMO VRIONI

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Giacomo Vrioni'yi gündemine aldı. Bonservisi Juventus'ta olan yıldız isim için Anderlecht ve Getafe'nin de ilgisi var.

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ROMAIN SAISS

İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunun takımdan ayrıldığı açıklandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda görmeyi çok istediği Saiss için şartlar zorlanacak.

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