Yaklaşık 2 hafta önce siyah beyazlı takımın forvet adayları arasına giren Weghorst konusu arapsaçına döndü!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst çıkmaza girdi! Son görüşme...
Beşiktaş'ın forvet adayları arasına giren Wout Weghorst konusu arapsaçına döndü. Hollandalı futbolcu ile anlaşan siyah beyazlılar ardından kulübü ile el sıkıştı, ancak milli takımda attığı golle havaya giren forvet çark etti. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, küme düşen Burnley'den ayrılacağını açıklayan Hollandalı forvetle temas kurmuş hatta oyuncu da bunu doğrulamıştı.
29 yaşındaki forvetle anlaşılmasının ardından İngiliz ekibiyle kiralama + satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeler başlanmıştı.