Siyah-beyazlılar, Muleka'dan da vazgeçmiş değil

Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Standart Liege'e dönen Kongolu forvet için 3.5-5 milyon euro arasında bir rakamı gözden çıkarmaya hazır olan yönetim, Weghorst'un kararına göre Muleka'ya yönelip işi bitirecek.