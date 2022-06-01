Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de gaza bastı. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Hannes Wolf'ta ise Kartal'a rakip çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Hannes Wolf'ta İngiltere'den rakip çıktı!
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri sürüyor. Teknik direktörü Valerien Ismael'in talimatları doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlıların, gündemindeki isimlerden birisi de Hannes Wolf'tu. Kara Kartal'a yıldız oyuncuda İngiltere'den rakip çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın geniş transfer listesinde adı geçen Hannes Wolf için Swansea tehlikesi belirdi.
Championship ekibi, ocak ayında Mönchengladbach'tan kiraladığı 23 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.