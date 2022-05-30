İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'a yeni golcü adayı Giacomo Vrioni...

Beşiktaş'ta gelecek sezonunun transfer planlaması yapılmaya devam ediyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar, golcü arayışında. Listesinde birçok isim yer alan Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Kartal'ın, Juventus'ta forma giyen Giacomo Vrioni için devrede olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 00:56 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022- 01:02