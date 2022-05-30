Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları devam ediyor.
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'a yeni golcü adayı Giacomo Vrioni...
Beşiktaş'ta gelecek sezonunun transfer planlaması yapılmaya devam ediyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar, golcü arayışında. Listesinde birçok isim yer alan Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Kartal'ın, Juventus'ta forma giyen Giacomo Vrioni için devrede olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uyacak bir golcüyü kadrosuna katma peşinde.
Kartal, santrfor listesinde bulunan Adam Buksa transferinde olumlu bir neticeye varamamıştı.