BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon tüm kupalara ambargo koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Valerien Ismael, takımın eksiklerini analiz ederek yönetime raporunu iletti. Beşiktaş Jordy Caicedo, Turgay Gemicibaşı, Romain Saiss gibi isimler için çalışmalara başladı. (Beşiktaş transfer haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

JORDY CAICEDO

Siyah-beyazlılarda öncelik forvet hattı. Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği Jordy Caicedo için Beşiktaş, oyuncunun kulübüne teklifini iletti ve yanıt beklemeye başladı.

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TURGAY GEMİCİBAŞI

Siyah-beyazlılar, Gedson ve Josef'e yerli bir alternatif arıyor. Kartal'ın gündemine, Sergen Yalçın'ın da teknik direktörken istediği Turgay Gemicibaşı geldi.

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ROMAIN SAISS

Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Faslı yıldız Romain Saiss için harekete geçti.

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ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Siyah Beyazlı ekip Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için takas formülü deneyecek. Beşiktaş, Salih Uçan ve Tylor Boyd'u teklif edecek.

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