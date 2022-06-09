Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber transfer iddiaları ardı ardına gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş’tan Galatasaray'a 1 transfer çalımı daha! Gedson'un yanına geliyor
Transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş ve Galatasaray, o isimde karşı karşıya geldi. Daha önceden sarı-kırmızılı takımın istediği Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, Galatasaray'ın peşinde olduğu futbolcu için teklifini sundu. İşte o gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.