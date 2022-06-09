Beşiktaş’tan Galatasaray'a 1 transfer çalımı daha! Gedson'un yanına geliyor

Transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş ve Galatasaray, o isimde karşı karşıya geldi. Daha önceden sarı-kırmızılı takımın istediği Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, Galatasaray'ın peşinde olduğu futbolcu için teklifini sundu. İşte o gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 20:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022- 20:20