BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael kararını verdi! Ozan Tufan...

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda transfer için ismi gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Ozan Tufan oldu. Geçmiş dönemde de adı Beşiktaş ile anılan milli orta sahanı adı teknik direktör Valerien Ismael'e önerildi. Fransız çalıştırıcı, milli futbolcu hakkındaki kararını yönetime iletti. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 06:40