Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Abdülkerim Bardakcı için iki ismi teklif edecek!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekibin gündemindeki isim Abdülkerim Bardakcı. Kara Kartal, başarılı stoper için iki ismi teklif etmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Kara Kartal, yeni sezonda savunma hattında çok önemli bir değişime gitmeyi planlıyor.
Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in listesinde ilk sırada yer aldığı belirtilen Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katabilmek için girişimlerine devam ediyor.