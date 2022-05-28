Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Buraya çıkan Twitter çocuklarının yüzünden yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevden ayrılmak istiyor. Artık susun!

Şekerbank'ta bulunan yüzde 2.5'luk hisseleri alıyoruz. Borcu ödendi.

Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten.

Geldiğimizden bu yana 1.3 milyar TL borç artmış, 1.2 milyarı zaten bizden kaynaklanmayan dönemden kalan faiz ve kur farkından dolayı ortaya çıkmış.

Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim, 'Olamazsın, enerjim bitti.' dedi. O zaman 'Seni yolcu edelim.' dedim, 'Hayır.' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım?

"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARI 3 HOCA DA BEĞENMEDİ"

"Kadro dışı kalan oyuncuları 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler."

"BANA SAYGILI DAVRANACAKSIN"

"Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın!"



"ARTIK TRANSFERLERİ GELİŞTİREBİLİR OYUNCULAR ÜZERİNE YAPACAĞIZ"

"Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz."

"4 milyon euro bonservisle alınmış bir oyuncuya 400 bin euro teklif geldi 2 yıl sonra. Biz kabul ettik yine de gitmedi. Böyle bir yük bırakıldı bize. Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız bu sene."

"BANA HAKKIMI İADE EDECEKSİNİZ"

"Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!"

Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız.

Spor yasasının yüzde 90'ı doğru ancak geçmişten gelen borçları yeni yönetimlere yüklerseniz olmaz. Düzeltileceğine inanıyorum.



Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var.

Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım.

El açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu? 'Bırakmam Seni' kampanyası o dönemde bize manevi olarak çok büyük destek sağladı.