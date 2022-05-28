Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda salon karıştı...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Divan Kurulu'nda olay çıktı! Polisler araya girdi
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ - 2021 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında Beşiktaş kongresinde gerginlik yaşandı. Kongreye 10 dakika ara verilirken kavgaya polisler müdahale etti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde başladı.
Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı.