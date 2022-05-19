Beşiktaş'ta bir yandan yaklaşan başkanlık seçiminin çalışmaları sürerken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları üstünde duruluyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael talimatı verdi! “Transferlerini bitirin”
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda bir yandan yaklaşan başkanlık seçiminin çalışmaları sürerken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları üstünde duruluyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, yönetime transfer hakkındaki raporunu sundu. İşte detaylar...
Siyah-beyazlılarda birçok isim takımdan ayrılacak.
Fotomaç'ın haberine göre; forvet ve stoper bölgesi başta olmak üzere detaylı bir liste hazırlayıp görüşmelere start veren siyah beyazlı kulüpte asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın adaylar üzerinde piyasa araştırması yaptığı kaydedildi.