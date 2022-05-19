Fotomaç'ın haberine göre; forvet ve stoper bölgesi başta olmak üzere detaylı bir liste hazırlayıp görüşmelere start veren siyah beyazlı kulüpte asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın adaylar üzerinde piyasa araştırması yaptığı kaydedildi.