Spor Toto Süper Lig'i 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan forvet harekatı! Jordy Caicedo ve Adam Buksa'ya resmi teklif
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Santrfor transferi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Jordy Caicedo ve Adam Buksa'ya resmi teklif yaptı.
Siyah-beyazlılar, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların önceliklerinden biri forvet transferi.