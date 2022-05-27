BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan forvet harekatı! Jordy Caicedo ve Adam Buksa'ya resmi teklif
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Santrfor transferi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Jordy Caicedo ve Adam Buksa'ya resmi teklif yaptı.
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