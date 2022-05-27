Beşiktaş'ta gözler 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Ekuban bombasını patlatıyor!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde kadroya yapılacak olan takviyeler üzerine yoğunlaşan siyah beyazlı ekipte, gündeme Trabzonspor'un eski oyuncusu Caleb Ekuban geldi. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadroya katmak için çalışmalarını hız veren siyah-beyazlı yönetim, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın Gana basınından derlediği habere göre; Kartal, eski Trabzonspor'lu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmak istiyor.