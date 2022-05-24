Beşiktaş, Batshuayi'nin ayrıldığını resmen açıklamasının hemen ardından yeni bir golcü ile el sıkıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da gündem Burak Yılmaz! Valerien Ismael...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle forvet bölgesine yoğunlaşan siyah beyazlı yönetimin gündemine bir kez daha Burak Yılmaz geldi. Lille'den ayrılan milli santrfor da "Para konuşmam" dedi. Yönetim Burak'la el sıkışırken, son sözü ise Valerien İsmael söyleyecek.
Kartal, Fransız ekibi Lille'den ayrılan eski futbolcusu Burak ile her konuda anlaşma sağladı.
Transfer hakkında son kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek.