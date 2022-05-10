Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.
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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ahmed Sayed Zizo'nun babasından transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu zirvenin uzağında tamamlayan Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kariyerine Mostafa Mohamed'in eski takımı olan Zamalek'te devam eden Ahmed Sayed Zizo konusundan babasında flaş bir transfer itirafı geldi. İşte son detaylar...
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Beşiktaş cephesi, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe maçı sonrası bir golcü istediğini açıklamıştı.