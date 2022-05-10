11 Haziran'daki başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da bazı futbolcuların takımdaki akıbeti merak ediliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Comolli kancası! İşte istenen rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonu zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, gelecek oyuncuların yanı sıra rotasyondaki bazı oyuncularla da yollarını ayıracak. Marcao ve Nelsson gibi yüksek bonservis bedeli talep ettiği futbolculara gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cimbom'un yıldız ismine bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmış olan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Özellikle bu sezon gösterdikleri uyumla dikkat çeken Marcao ile Victor Nelsson'un talipleri artıyor.
Marcao ve Nelsson ile birlikte Avrupa kulüplerinin radarındaki bir diğer isim de Mostafa Mohamed oldu.