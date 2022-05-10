GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza Comolli kancası! İşte istenen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonu zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, gelecek oyuncuların yanı sıra rotasyondaki bazı oyuncularla da yollarını ayıracak. Marcao ve Nelsson gibi yüksek bonservis bedeli talep ettiği futbolculara gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cimbom'un yıldız ismine bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmış olan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 11:53