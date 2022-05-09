BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ismael isyan etti! Yönetim forvet için harekete geçti

Beşiktaş son dakika haberleri - Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaçan gol fırsatları Valerien Ismael'i çıldırttı. Maç sonunda Ismael, "Gol atan bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından forvet için harekete geçti ve listeye 6 ismi birden aldı. İşte adaylar...

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 11:50