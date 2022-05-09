Beşiktaş, son şampiyon unvanıyla başladığı 2021-2022 sezonunda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ismael isyan etti! Yönetim forvet için harekete geçti
Beşiktaş son dakika haberleri - Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaçan gol fırsatları Valerien Ismael'i çıldırttı. Maç sonunda Ismael, "Gol atan bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından forvet için harekete geçti ve listeye 6 ismi birden aldı. İşte adaylar...
Beşiktaş, son şampiyon unvanıyla başladığı 2021-2022 sezonunda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Sezon başında yapılan flaş transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken, ligde ise önce şampiyonluğun, sonra da Avrupa kupalarının uzağında kalan Kartal'da gözler gelecek sezona çevrildi.
Yeni hocası Valerien Ismael 3-4-3 sistemiyle birlikte çok farklı bir oyun anlayışı benimseyen siyah-beyazlılar, transferde de rotasını buna göre çizecek.