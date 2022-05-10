Spor Toto Süper Lig'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaçan goller saç baş yoldurdu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Önce paylaştı, sonra sildi! Süper Lig'in golcüsünden flaş paylaşım...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Süper Lig'de bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gözler gelecek sezonun transfer planlamasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda özellikle forvet konusunda arayışlar sürerken gündemden birden çok futbolcu var. Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in golcü ismi flaş bir paylaşımda bulundu. Yıldız forvet daha sonra o paylaşımı kaldırdı. İşte o isim ve detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaçan goller saç baş yoldurdu.
Özellikle Batshuayi ve Larin'in kaçırdığı pozisyonlar Valerien Ismael'i çıldırttı.
Fransız hoca maç sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bize gol atan forvet lazım" demişti.