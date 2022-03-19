Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Siyah beyazlılar, Fransız teknik adam Valérien Ismaël'le anlaşma sağlamak üzere. Beşiktaş yeni teknik direktörünü Trabzonspor maçında takımın başında çıkarmak istiyor.
OPSİYON BEŞİKTAŞ'A BAĞLI
Beşiktaş, Valerien Ismail ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak.
750 BİN EURO
Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismail'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.
ALTERNATİFİ FARKE
Beşiktaş'ta Valerien Ismail'de pürüz çıkması durumunda ise alternatif olarak Daniel Farke listede yer alıyor.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.