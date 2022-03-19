Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valérien Ismaël ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere. Alternatifi Daniel Farke olan Fransız teknik adamın siyah beyazlılar ile anlaşma sürecine dair son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Siyah beyazlılar, Fransız teknik adam Valérien Ismaël'le anlaşma sağlamak üzere. Beşiktaş yeni teknik direktörünü Trabzonspor maçında takımın başında çıkarmak istiyor.

OPSİYON BEŞİKTAŞ'A BAĞLI



Beşiktaş, Valerien Ismail ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak.



750 BİN EURO



Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismail'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.



ALTERNATİFİ FARKE



Beşiktaş'ta Valerien Ismail'de pürüz çıkması durumunda ise alternatif olarak Daniel Farke listede yer alıyor.



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.