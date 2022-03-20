Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den dikkat çeken istatistik! Puan ortalaması...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'i çalıştıran Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Peki, Valerien Ismael'in teknik direktörlük kariyerindeki performansı nasıl? Hangi takımları çalıştırdı? Puan ortalaması kaç? İşte detaylar...
Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından yola Önder Karaveli ile devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, kötü gidişat sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.
Adı Şenol Güneş, Daniel Farke ve Nuno Espirito Santo gibi isimlerle anılan Kara Kartal, son olarak West Bromwich'i çalıştıran ve geçtiğimiz şubat ayında İngiliz ekibinden ayrılan Valerien Ismael ile prensip anlaşması sağladı.