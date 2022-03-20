BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den dikkat çeken istatistik! Puan ortalaması...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'i çalıştıran Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Peki, Valerien Ismael'in teknik direktörlük kariyerindeki performansı nasıl? Hangi takımları çalıştırdı? Puan ortalaması kaç? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 15:00