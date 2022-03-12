Gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Gabonlu golcüde gözü olan diğer takımların kafasını karıştırmaması için ön plana çıkarmak istemiyor. Al Arabai'nin 4.5 milyon euro bonservis, yılda da 2.5 milyon euro maaş ödediği Boupendza ligde 7 golde kaldığı için satış listesine koyduğu belirtildi.