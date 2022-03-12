Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 14 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Çebi, ertelenme yönünde bir talebin gelmediğini belirtti. İşte Çebi'nin o sözleri...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 14 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda Çebi, "Bize böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı. İşte Çebi'nin o sözleri:

"Bu verilen kararın sonuçlarını birkaç ay içinde görevceğiz. Umuyorum ki devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri daha zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler. Beklentim ve temennim budur.

Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil, Beşiktaş olarak TFF'yle alınan son kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır.

Bu sene neredeyse bütün takımlar hakemlerle ilgili şikayetçi oldu. TFF, son olarak hakem kararıyla ilgili böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içerisinde göreceğiz.

Derbinin ertelenmesiyle ilgili bir TFF'den de Galatasaray'dan da bize ulaşan bir talep bulunmamaktadır. Maçların ertelenmesiyle ilgili şartlar nettir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır.

Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, takımlardan birisidir. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir.

İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul'da, Galatasaray'ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum.

Yabancı hakem konusuna, özellikle derbi maçlarda yer verilebileceğini ifade ettim. Türk hakemlerini başarısızlıkla itham etmedim. Geçmişte taraftarın aklında kalan yaşanmışlıkların ve hakemlerin baskı altında kalmamasını engellemek için bunu ifade ettim."