Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi büyük tehlike! 6 futbolcu...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olacak. 14 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda derbi için kırmızı alarm verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ARASINDA ERTELEME GERGİNLİĞİ
İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.