Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı'nda haraketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş Icrypex'te büyük kriz! Yabancı oyuncular serbest kalabilir
Beşiktaş haberi | Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı'nda haraketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir krizin eşiğinde olunduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı takımda ödeme problemleri sebebiyle takımdaki yabancı isimlerin serbest kalma durumunun doğmak üzere olduğu kaydedildi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:17
Basketbol Ligi'nde 9. sırada bulunan siyah-beyazlılarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir krizin eşiğinde olunduğu iddia edildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Baş antrenörlüğünü Ahmet Kandemir'in yaptığı takımdaki ödeme problemleri sebebiyle takımdaki yabancı isimlerin serbest kalma durumunun doğmak üzere olduğu kaydedildi