Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Josef de Souza ve Domagoj Vida'dan iyi haber!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlılara zorlu karşılaşma öncesinde 2 futbolcudan iyi haber geldi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Josef de Souza ve Domagoj Vida, takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlılara zorlu karşılaşma öncesinde 2 futbolcudan iyi haber geldi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Josef de Souza ve Domagoj Vida, takımla çalışmalara başladı.