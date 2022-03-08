Yenilen ikinci gol var ki tam bir komedi. Welinton sakatlanmış ve ilk yarının bitimine bir dakika var. Savunma hem boydan kısa kalmış, hem de bir eksik. Kenarda kim varsa, saniye değil "an" bile kaybetmeden atacaksın ceza sahası içine. Peki Önder hoca ne yapıyor!? Sahaya süreceği Necip'i kenarda ısındırıyor!