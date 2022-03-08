Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin iddaa oranları açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 17:48
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide ev sahibi ekibe 2.31, beraberliğe 3.10, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.56 oran verildi.
Daha yüksek oranlara, daha yüksek kazanma şansı veren iddaa'da 2,5 Üst'ün oranı 1.72 olarak açıklandı. 2,5 Alt'ın oranı ise 1,87 olarak duyuruldu.