Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş idmanında o detay! 17 yaşındaki yetenek A takımda
Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda Önder Karaveli'nin U-19 takımından öğrencisi olan Aytuğ Batur Kömeç de idmana katıldı.
Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Yaklaşık iki saat süren antrenmanda Önder Karaveli sık sık oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.
17 YAŞINDAKİ AYTUĞ ANTRENMANDA
Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına 17 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç de katıldı. A takım öncesi U19 takımını çalıştıran Önder Karaveli'nin yakından tanıdığı Aytuğ, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 12 ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşma olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda bir de gol kaydetti.