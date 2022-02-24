17 YAŞINDAKİ AYTUĞ ANTRENMANDA

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına 17 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç de katıldı. A takım öncesi U19 takımını çalıştıran Önder Karaveli'nin yakından tanıdığı Aytuğ, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 12 ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşma olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda bir de gol kaydetti.