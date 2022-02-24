Hürriyet'in haberine göre N'Koudou'nun menajeri, oyuncusunun bu sezonun büyük kısmında takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu belirterek "Uzun süren sakatlığı karşın Beşiktaş Kulübü Kevin'le yakından ilgilendi, tüm hak edişlerini ödedi.