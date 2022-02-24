Bu sezonu Önder Karaveli ile tamamlayacak olan Beşiktaş, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor.
Portekiz basınından flaş iddia! Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı...
Son dakika Beşiktaş haberi | Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Gil Vicente'yi çalıştıran Ricardo Soares için harekete geçtiği ifade edildi. (A Spor Dış Haberler)
Siyah-beyazlılarda teknik direktör adayı olarak Nuno Espirito Santo gündeme gelirken Portekiz basını flaş bir iddia ortaya attı.
Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Gil Vicente'yi çalıştıran Ricardo Soares'i gündemine aldı.