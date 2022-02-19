Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Domagoj Vida'nın attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 maç sonra kazandı ve 41 puana yükseldi. Altay ise 2 maç sonra mağlup oldu ve 22 puanda kaldı.

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI!

Vodafone Park'ta Altay'ı 1-0 geçen Beşiktaş, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

UMUT MERAŞ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, siyah-beyazlı forma ile 5 maç sonra 11'de şans buldu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 11 oynayan Meraş, sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında forma şansı bulamamıştı. Umut Meraş, son Adana Demirspor maçında ise oyuna sonradan girdi.

GÜVEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Son olarak Gaziantep FK maçında kendisine ilk 11'de şans bulan Güven Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında oyuna sonradan dahil olarak takımına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Güven'den aldığı pasla ceza sahasına giren Necip, açısını düzeltip şutunu attı. Kaleci Lis sağına yatıp golü önledi, boşta kalan topu savunma taça gönderdi.

12. dakikada Altay'ın hızlı gelişen atağında Thaciano, sağdan bindiren Kappel'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

23. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Teixeira ile paslaşan Kenan Karaman ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Lis'te kaldı.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kenan Karaman ile verkaç yapan Alex Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Teixeira'nın sol çaprazdan şutunu Lis son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

58. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL! 64. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Vida kafa ile topu ağlara yolladı: 1-0.

72. dakikada Beşiktaş ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kenan Karaman kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Alex Teixeira rakibinden kurtulup şutunu attı, top bir kez daha yan direğe çarptı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Montero'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun aşırtma vuruşunu, kaleci Lis zorlanmadan kontrol etti.

90+3. dakikada Altay'ın gelişen atağında İbrahim Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Altay beraberlik golüne çok yaklaştı. Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.