Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay'ı ağırladı. Müsabaka, Kartal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bununla beraber karşılaşmanın son anlarında, Altay penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, uzun süre VAR ile iletişime geçti ve çift vuruş kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Altay'ı sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta son dakika ilginç bir an yaşandı.



Altay atağında sol kanattan topu alan Leandro Kappel çalımını attı çaprazdan vuruşunu yaptı top direkten döndü. Dönen topu Martin Rodriguez takip etti ve sol çaprazdan içeriye doğru ortasını gönderdi savunma bir kez daha araya girdi.



Yaşanan karambolde Altaylı oyuncular, Kerem'in topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Uzun süre VAR'dan incelenen pozisyonda hakem Volkan Bayarslan pozisyonun ofsayt olduğu kararına vardı.

İŞTE O ANLAR





(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)