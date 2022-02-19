BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Vida'ya şok eleştiri! "Bunu yaparken utanmıyor"
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk etti. Kara Kartal, Altay'ı 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaşlı Domagoj Vida'yı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Vida kendini güzel yere atıyor. Bunu yaparken utanmıyor da." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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