Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı konuk etti ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bütün oyuncularımın performansından son derece memnunum. Daha iyisi tabii ki olabilirdi ama biraz da stresli bir ortamdı." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin o sözleri:

Çok mutluyum galibiyet için. Bugün oyunla ilgili isteklerimizin birçoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Bütün oyuncularımın performansından son derece memnunum. Daha iyisi tabii ki olabilirdi ama biraz da stresli bir ortamdı. Kazanmayı çok istiyorduk.

İlk yarıda rakibe 1 pozisyon verdik. İkinci yarıda da son karambole kadar rakibimizin kalemize tehlikeli geldiğini hatırlamıyorum. Bizim adımıza çok sevindirici.

1-0, her zaman çok riskli. 2. golü bulsaydık bu oyunun başka goller de getirebileceğini düşünüyordum. 18 topumuz bu sene direkten dönmüş. Ne derim? Biraz daha dikkat derim. Direğe değil, kaleye vurmakta fayda var. Bizim de maçlarımız direkten dönüyor.

Biz, bugüne kadar benim dönemimde hemen hemen her maçta galibiyeti hak ettik. Oyunumuzla bunu hak ettik. Eksiklerimiz tabii ki var, daha çok çalışacağız.

İstatistiklere bakacağım. En az pozisyon verdiğimiz maç olabilir. Sivasspor ve Kayserispor maçları var, ikisini de çok önemsiyoruz. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bugünden hazırlanacağız. Umarım Sivas'tan da 3 puanla döneriz.