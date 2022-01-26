Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen Salih Uçan ilk 11'de şans bulamıyor. Uçan'a Süper Lig'den birçok talip çıktı...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Konyaspor Salih Uçan için transfer görüşmelerine başladı!
Süper Lig takımlarından Konyaspor, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan'a talip oldu. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen yeşil beyazlılar, Beşiktaş yönetimiyle ilk teması kurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 11:24
Orta sahaya düşünülen Göztepeli Soner'i ikna edemeyen Konyaspor daha flaş bir ismin peşinde... Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş 'ta istediği kadar şans bulamayan Salih Uçan'ı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.
İç Anadolu ekibi, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim bu konuda Beşiktaş'la kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı. Konyaspor'un Beşiktaş'a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken, transferde son sözü Salih'in söyleyeceği bildirildi. Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih'in sezonu Beşiktaş'ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un da Salih'i takımında görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüşeceği belirtildi.