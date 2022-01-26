İç Anadolu ekibi, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim bu konuda Beşiktaş'la kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı. Konyaspor'un Beşiktaş'a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken, transferde son sözü Salih'in söyleyeceği bildirildi. Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih'in sezonu Beşiktaş'ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un da Salih'i takımında görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüşeceği belirtildi.