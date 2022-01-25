Fotomaç'ın haberine göre; öyle ki herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Montero'yu yedek bekletip, Necip Uysal'ı stoper olarak sahaya sürüyor. Karaveli'nin İspanyol stoper için olumlu bir raporu yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile bugüne kadar uzatma konusunda bir ilerleme kaydedilmedi.