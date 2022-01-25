BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a gençlik aşısı! Listedeki 3 isim...
Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta, ibre genç isimlere yöneldi. Siyah beyazlı takım, sözleşmeleri bu sezon bitecek olan Arda Kızıldağ (Stoper), Uğurcan Yazgılı (Ön libero) ve Buğra Çağlayan'ın (Orta saha) peşine düştü. İşte detaylar...
Beşiktaş,gelecek sezonun takımını kurmak için kolları erkenden sıvadı. Siyah-beyazlıların pek çok isim ve kulübüyle görüşme halinde olduğu ifade edilirken; teknik heyetin özellikle rotasyon dengesini kurmak için 1. Lig takımlarında sürekli oynayan bazı genç oyuncuları kadrosuna katma konusunda hevesli olduğu bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmeleri biten bazı 1. Lig oyuncularıyla şimdiden ön anlaşmaların yapıldığı da iddialar arasında.
Bu isimler şöyle:
ARDA KIZILDAĞ(23 yaşında - Stoper / Gençlerbirliği)
UĞURCAN YAZGILI(22 yaşında - Ön libero / Adanaspor)
BUĞRA ÇAĞLIYAN(17 yaşında - Orta saha / Eskişehirspor)
Beşiktaş yönetimi özellikle bu üç oyuncu için yeni anlaşılan Alman analiz ve scouting sisteminin tüm bilgilerini değerlendirmeye tabii tuttu. Özellikle Arda Kızıldağ ilk 11'i zorlayacak potansiyel rotasyon oyuncusu olarak belirlenirken, Uğurcan ile Buğra için de potansiyel yıldız adayı olarak istatistik verildi.