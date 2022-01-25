Beşiktaş, gelecek sezonun takımını kurmak için kolları erkenden sıvadı. Siyah-beyazlıların pek çok isim ve kulübüyle görüşme halinde olduğu ifade edilirken; teknik heyetin özellikle rotasyon dengesini kurmak için 1. Lig takımlarında sürekli oynayan bazı genç oyuncuları kadrosuna katma konusunda hevesli olduğu bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmeleri biten bazı 1. Lig oyuncularıyla şimdiden ön anlaşmaların yapıldığı da iddialar arasında.

Bu isimler şöyle: